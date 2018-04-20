美國最高齡死刑犯 83歲「司法炸彈客」伏法

2018-04-20 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕曾在上世紀1989年製作並寄送大量包裹炸彈，炸死聯邦法官及民權律師的83歲死刑犯－小華特‧穆迪（Walter Leroy Moody Jr.），在當地時間週四（19日）晚間8時42分執行死刑完畢，是美國現代司法史上，最年長被實際執行死刑的犯人。

綜合外媒報導，穆迪出身於喬治亞州（Georgia），曾就讀法律系並有軍事背景，年經時被醫師診斷出具有暴力傾向。他在1972年習得製作土製炸彈的簡易手法，隨後便開始在家中大量製造、囤積炸彈，計畫炸死素有嫌隙的某中古車商，沒想到放在家中的炸彈被不知情的妻子誤啟，炸彈立即引爆，妻子當場被炸成重傷。

穆迪隨後因持有爆裂物及誤傷等罪名，遭判刑入獄5年，這讓他與美國司法系統結下樑子。一心認為遭司法迫害的穆迪，出獄後展開復仇計畫，選定了4個目標，在1989年12月耶誕節前後寄出包裹炸彈。

穆迪首批寄送的包裹炸死1名非裔人權律師與另1名聯邦法官，法官的妻子也受波及而身受重傷，由於時值耶誕連假，兇嫌未落網還持續寄送爆裂物包裹的消息，令美國社會一度陷入恐慌，甚至還出現禮物包裹退貨潮。

所幸天網恢恢，調查人員在比對爆裂物結構時，發現與1972年穆迪首度入獄時，其製作的炸彈結構十分相似，推測可能出自同一人之手，經反覆比對終將穆迪追捕到案。

落網後的穆迪因謀殺非裔人權律師遭聯邦法院判處有期徒刑400年，其後又因謀殺聯邦法官被阿拉巴馬州法院判處死刑。

穆迪遭判處死刑定讞後這20幾年來多次提起上訴，不過均被駁回，最終就在週四晚間8時42分，透過毒劑注射的方式執行死刑。據悉，穆迪死前十分平靜，未按慣例吃食獄方提供的最後晚餐，而是選擇與來探監道別的朋友共進晚餐，其後安靜地接受死刑。