替下週文金會暖身？兩韓元首熱線今天開通

南韓總統文在寅、北韓領導人金正恩將在下週五舉行元首會面。（美聯社）

2018-04-20 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅、北韓領導人金正恩將在下週五舉行元首會面，兩韓熱線電話先將在今天「暖身」開通，文、金可望下週通話。

根據《韓聯社》報導，韓國總統府青瓦台相關人士今天表示，兩韓元首熱線電話今天在青瓦台和北韓國務委員會之間開通，雙方工作人員將以非公開形式進行試話，具體時間不得而知。

至於熱線是否設在總統辦公室內？該人士說，只知道設在青瓦台，具體地點不清楚。