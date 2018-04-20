3澳艦駛經南海 遭解放軍艦「警告」

2018-04-20 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕3艘澳洲軍艦日前駛經南海時，曾遭遇中國解放軍軍艦並被「警告」。澳方指出，解放軍的「警告」很有禮貌，但態度強硬。

澳媒《ABC》今（20）報導，3艘澳洲軍艦安札克號（HMAS Anzac）、土烏巴號（HMAS Toowoomba）和成功號（HMAS Success）在本月初赴越南胡志明市訪問，但在駛經南海時遭遇中國解放軍軍艦，且被中方「警告」。

澳洲國防部拒絕回相關問題，僅表示「澳洲軍方數十年來，一直與南海地區國家保持強力國際合作，包括軍事演習、港口訪問、海上監視行動和船舶轉運」；澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）說明，「國際法明定，澳洲有權自由航行全球海域，包括南海」；一名不具名澳洲官員透露，解放軍的「警告」很有禮貌，但「態度強硬」。

據澳洲駐越南大使奇狄克（Craig Chittick）的推特，安札克號、土烏巴號和成功號正在越南，參加澳越防務關係20週年、澳越建交45週年慶祝活動。