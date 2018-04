3澳艦駛經南海 遭解放軍艦「警告」

2018-04-20 11:41

〔即時新聞/綜合報導〕3艘澳洲軍艦日前駛經南海時,曾遭遇中國解放軍軍艦並被「警告」。澳方指出,解放軍的「警告」很有禮貌,但態度強硬。

澳媒《ABC》今(20)報導,3艘澳洲軍艦安札克號(HMAS Anzac)、土烏巴號(HMAS Toowoomba)和成功號(HMAS Success)在本月初赴越南胡志明市訪問,但在駛經南海時遭遇中國解放軍軍艦,且被中方「警告」。

澳洲國防部拒絕回相關問題,僅表示「澳洲軍方數十年來,一直與南海地區國家保持強力國際合作,包括軍事演習、港口訪問、海上監視行動和船舶轉運」;澳洲總理滕博爾(Malcolm Turnbull)說明,「國際法明定,澳洲有權自由航行全球海域,包括南海」;一名不具名澳洲官員透露,解放軍的「警告」很有禮貌,但「態度強硬」。

據澳洲駐越南大使奇狄克(Craig Chittick)的推特,安札克號、土烏巴號和成功號正在越南,參加澳越防務關係20週年、澳越建交45週年慶祝活動。

Welcome HMAS Anzac, HMAS Toowoomba and HMAS Success on their #goodwillvisit to #Vietnam in celebration of 20 years of Defence relations and 45 years of diplomatic relations @Australian_Navy @DeptDefence #navyrelationship pic.twitter.com/zwBwh4gqea