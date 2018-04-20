美國會報告點名華為、中興、聯想涉間諜活動

2018-04-20 09:50

〔駐美特派員曹郁芬／華府19日報導〕美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」今天在報告中指控，中國政府可能支持某些企業進行間諜活動，以提高中企競爭力並促進政府利益。遭點名的中企包括華為、中興通訊、聯想三家。

「美中經濟與安全審查委員會」這份報告，目的在探討美國資通訊科技業（ICT）在中國供應鏈中的脆弱性，並針對風險管理提出具體建議。

報告明確指出，中國不是美國盟友，也不會在短時間內成為美國盟友。中國政府的優先政策是國內生產，透過市場准入從跨國公司得到智財權與科技，利用中國公司達到國家目標，鎖定美國的聯邦網路以及合約商網路，這些政策提高了美國資通訊科技業供應鏈的風險。

報告表示，就國家龍頭企業而言，中國支持的方式似乎還包括官方批准或進行企業間諜活動，目的在提高中企競爭力，同時促進可能的政府利益；華為、中興通訊、聯想是3家具有部分類似特點的中國ICT企業。

報告說，隨著5G行動網路以及物聯網的發展，針對供應鏈的網路攻擊更為容易。 美國資通訊科技業的產品往往來自中國單一的供應鏈，比如美國7家ICT主要聯邦供應商有51%的貨櫃來自中國。

報告內容也顯示，無論是政治還是經濟上的轉變會讓全球ICT生產商戲劇化地減少在中國的營運或與中國公司的合作。美國需要一個前瞻的全國性戰略來做ICT的風險管理，最好能夠將風險管理集中在中央層級的手中。