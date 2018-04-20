彭博：川普獲告知並非通俄門案調查目標

2018-04-20 05:20

〔中央社〕彭博報導，美國司法部副部長羅森斯坦上周告訴總統川普，他目前不是「通俄門」特別檢察官穆勒任何調查的目標，川普似乎因而改變心意，不再亟於對穆勒和羅森斯坦開鍘。

彭博（Bloomberg News）引述兩位消息人士的說法報導，羅森斯坦（Rod Rosenstein）12日赴白宮會晤川普時提起此事，要川普安心，而這項發展「有助緩和總統拔掉羅森斯坦或穆勒（Robert Mueller）的念頭」。

在這次會面後，川普告訴他的部分最親信顧問，既然他不是「通俄門」調查的目標，目前不是將這兩人撤職的恰當時機。其中一位人士表示，川普不願採取任何可能讓調查拖更久的行動。

俄羅斯被控干預美國2016年總統大選，並可能與川普陣營串通，穆勒負責調查這起俗稱「通俄門」的案件。

川普前幾週連連攻擊穆勒和司法部，引發外界質疑他是否可能採取激烈行動阻止這項調查，但他如今已改變態度。

此一改變給了穆勒和羅森斯坦一些喘息空間，他們遭國會眾議院共和黨議員痛批遲未依要求提供機密文件。所以會安排上周的會面，部分原因就是要讓羅森斯坦緩和川普對他所作決定的不滿。

不過，彭博也指出，了解調查內情的官員透露，川普雖尚未被正式列為調查目標，穆勒並未排除在未來某個時間點將他列為目標。

路透社報導，曾任聯邦檢察官的杜克大學（Duke University）法學院教授葛里芬（Lisa Kern Griffin）表示，依據司法部政策，調查目標是指據信犯罪並可能面臨指控的人，調查對象則是行為在調查範圍內的人。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）本月稍早曾報導，川普目前是通俄門案調查對象。

葛里芬說，羅森斯坦對川普所說的話並不重要，因為川普仍可能成為調查目標。她說：「如果後來出現必要的實質結構性支持證據，仍可能由對象變成目標。」

她表示，川普目前所以被視為對象，而非目標，也許是因為羅森斯坦是在假設不能起訴現任總統的狀況下執行工作。