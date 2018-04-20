參訪駐史國技術團 蔡總統提加薪留人才

2018-04-20 03:52

〔中央社〕總統蔡英文在史瓦濟蘭時間19日下午參觀台灣技術團，她詢問外交替代役男情況。對於未來技術團人力可能出現缺口，蔡總統允諾會與前後任外交部長談一談，稍微調整待遇。

蔡總統正出訪史瓦濟蘭，她特別參訪台灣駐史瓦濟蘭技術團；這個技術團在當地執行馬鈴薯健康種薯繁殖、果樹產銷、養豬產業提升等多項計畫。

她說，史瓦濟蘭距離台灣1萬1000公里，看到台灣人願意在這麼遠的地方，替友邦國家做這麼多的事情，她非常高興。

蔡總統親手摘下一顆技術團種植的火龍果，並大讚「真的比在台灣的好吃」。

隨團出訪的民進黨立委王定宇提到，未來替代役制度改變，沒有外交替代役男怎麼辦？技術團首席計畫經理葉長青回應，要想辦法多招募志工。

蔡總統鼓勵替代役男能夠繼續留下來，她並當場向外交部長吳釗燮及國家安全會議秘書長李大維說，要與這兩位前後任外長研議，「把待遇稍微調整一下」。

不過，蔡總統也說，加薪的議題，要經過行政院及立法院同意，身為總統，只能「拜託」行政院與立法院。

技術團首席計畫經理葉長青提到，技術團新進技師每月薪水約10萬元台幣，技術員則約8、9萬元，不過，出國在外，開銷很大，以他為例，他派駐過沙烏地阿拉伯、聖文森、貝里斯等6個國家，為了避免孩子適應不同語系教育有困難，他的2個孩子都就讀國際學校。

葉長青說，他的2個孩子在史瓦濟蘭就讀高中，每年教育費就花費2萬美元；扣除小孩的教育開銷，其實技術團的薪水並不高，而這樣的薪水，不容易吸引很好的人才。

財團法人國際合作發展基金會秘書長項恬毅會後被媒體問到，技術團未來如何解決役男短缺的問題？他說，以前沒有替代役男時，國合會是到大學宣傳、培養獎學金生，未來，怎麼樣吸引人才到技術團，如何培訓，還要再研究。（編輯：林治平）