關節炎非體重過胖所致？美國研究：腸道壞菌是元兇

2018-04-20 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕過去總認為關節炎係因體重過胖導致關節不堪負荷所致，但美國紐約州羅徹斯特大學（University of Rochester）的最新研究發現，腸道裡的壞菌才是造成關節炎的元兇。

根據《每日郵報》報導，羅徹斯特大學醫學中心研究人員餵食小鼠高脂肪的起司漢堡與奶昔，並以健康飲食之小鼠做為對照，發現12週後，高脂肪飲食的小鼠罹患肥胖症與糖尿病，體脂肪幾乎比健康飲食的小鼠要多出1倍，且腸道內菌叢亦有所改變。

研究人員指出，小鼠歷經高脂肪飲食後，牠們的腸道被促炎細菌支配，幾乎找不到特定有助於健康的益生菌，且這些微生物群體的變化，與小鼠全身逐漸出現的炎症跡象一致，包括膝蓋處常見的關節炎，12週的實驗後與健康飲食的小鼠相比，肥胖小鼠幾乎所有的軟骨都消失了。

研究人員另外發現，對肥胖小鼠補充腸道益生菌，能減緩軟骨的消化速度，保護關節避免退化，甚至使糖尿病罹病機率降低，研究合著者羅伯特．穆尼（Robert Mooney）教授認為，心臟病、糖尿病與中風等疾病都有類似發炎的症狀，「或許他們都有著相似的根源，而（腸道）微生物群可能就是這個共同的根」。

研究第一作者艾瑞克．史考特（Eric Sc​​hott）補充說，「目前沒有任何的治療方法能夠減緩、逆轉骨關節炎的進展，但這項研究卻為開創微生物群治療法，以及臨床醫學奠定基礎」。