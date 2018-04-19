中興通訊被美國封殺 「機密文件」詳載「犯罪手法」

中國第2大電信設備商「中興通訊」（ZTE）因違反制裁協議，被美國商務部下達出口權禁令，要求美國企業禁止向中興通訊輸出任何敏感技術，此舉形同切斷中興的產品供應鏈。（美聯社）

2018-04-19 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部本週發出禁令，全面禁止美國企業對中國電信設備商中興通訊（ZTE）輸出敏感商品，引發外界關注。經常發表精闢時論的部落客王臻明今天（19日）在臉書PO出網友分享的「機密文件」，並指上面記載了中興通訊如何虛設境外公司與被制裁的國家往來。文末，王臻明也意有所指的寫道，「你覺得這些中國公司在進入台灣市場以後會遵守台灣的法令不會亂搞嗎」。

中國第2大電信設備商「中興通訊」（ZTE）因違反制裁協議，被美國商務部下達出口權禁令，要求美國企業禁止向中興通訊輸出任何敏感技術，此舉形同切斷中興的產品供應鏈。王臻明在臉書發文指出，美國之所以會這麼做，是因中興通訊被多次發現違反制裁禁令，向被制裁的國家提供網路通訊設備，且遭重罰12億美元並簽下承諾書後，依然陽奉陰違，繼續利用空殼公司與被制裁的國家往來。

王臻明指出，美國的調查人員從中興通訊裡發現一份文件，文件上詳細記載了中興通訊如何虛設境外公司與被制裁的國家往來，在這份稱為「進出口管制風險規避方案─以YL為例」的文件中，詳列了美國的制裁規定，以及如何虛設行號並進行轉手貿易，「根本就是中興通訊的認罪書」。

王臻明說，美國還將這份文件譯為中英對照版，中文版的部份一共20幾頁，他已全數PO出，歡迎有興趣的網友可以來看看，中興通訊是如何膽大包天，把自己的犯罪行為，全部寫的一清二楚。在底下則有眼尖的網友留言說，「裡面有提到華為，所以華為也中槍了」，也有人酸說「真的不知道要從何吐槽起....#厲害了他的國」。