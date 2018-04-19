飛機引擎爆炸他忙著開直播 網友砲翻天

2018-04-19 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國西南航空本月17日，1架飛往德州的波音737-700型客機左翼引擎爆炸，碎片打破窗戶，導致1名乘客半身被吸出窗外死亡，當時1名在意外發生第一時間進行臉書直播的乘客，如今受到手批網友抨擊。

根據《路透》報導，搭乘事故班機的乘客馬爾帝（Marty Martinez）為美國德州達拉斯當地營銷公司的主管，在意外發生時他拿出3C設備進行臉書直播，許多網友認為，此舉已經侵犯到其他乘客的隱私，網友們抨擊他做出如此令人厭惡的舉動，才是該在意外中喪生的人。

馬爾帝昨（18）日在臉書上解釋自己的行為，他當時趕忙打開筆記型電腦且刷卡支付8美元（約台幣234元）的上網費用，是為了要和親友們道別，讓他們知道自己發生了什麼事情，但網友們依舊不領情，認為他沒必要「病態地」把其他乘客的模樣都公布在網路上。

有網友表示，馬爾帝在直播影片中並沒有表達對親友們的道別之意，卻以此做為藉口；許多網友則抨擊Facebook等提供直播功能的社群平台遭到濫用，但馬爾帝的直播內容並未違反Facebook的社群守則，因此沒有被移除，紐約州立大學水牛城分校（UB）訊息研究學系教授茱莉安（Heidi Julien）認為，社群網站上的直播不同於電視Live直播，「這是人們的真實生活」。

美國西南航空17日，1架編號1380的波音737-700客機，當時從紐約拉瓜地亞機場飛往德州達拉斯途中，左引擎在空中爆炸，導致1名女乘客死亡、以及7名乘客受傷，女死者為富國銀行（Wells Fargo）女副總裁里爾丹（Jennifer Riordan）。

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