赴日闖國寶場所撒粉 3台女隔年同天在日本被捕

2018-04-19 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕3名台灣女子昨（18）日以觀光名義入境日本，遭眼尖日警查獲她們曾於去年4月18日在京都市內50多個被指定為國寶的場所揮撒粉狀物，沒想到3名台女在時隔一年的同一日就自投羅網。

綜合媒體報導，被捕的3名台女於去年4月18日在京都市二条城包括被指定為國寶的二之丸御殿等50多個場所，揮灑像香的粉狀物，涉嫌非法侵入建築物，當時報導雖稱粉狀物並非有害物質，且未造成人員受傷，遭日警以「建造物侵入罪」罪名通緝至今。不過日本警方仍不敢大意，經過濾監視錄影器並調查到場者紀錄後，發現這3名台女是以觀光簽證入境日本。

湊巧的是，3名台女在時隔一年的同一日，再度入境日本，不過仍遭眼尖的員警發現。3人被捕後坦承犯行，表示撒粉行為是基於宗教理由，為讓死者靈魂能上天堂。

據《中央社》報導，知情人士透露，日本警方於今日稍晚或明天，將把筆錄與嫌疑人移送京都地方檢察署偵訊，由檢察官決定是否起訴。

我外交部今晚也對此事做出證實，發言人李憲章表示，我駐大阪辦事處接獲日方通報後，即提供相關法律諮詢意見給這3名台灣人的同行友人參考，並與當地檢警單位保持密切聯繫，爭取盡快派員探視，以掌握相關後續發展，確保國人應有權益。