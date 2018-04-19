沙國35年來首間電影院將開幕 今開放購票

沙烏地阿拉伯35年來第一間電影院位於首都「阿卜杜勒國王金融區」，是由音樂廳改建而成。（歐新社）

2018-04-19 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕中東國家沙烏地阿拉伯解除長達35年電影院禁令，位於首都利雅德（Riyadh）的首家電影院即將開幕，昨日舉行特映會，播放漫威超級英雄電影《黑豹》（Black Panther），今日起開放民眾購票，明日正式上映。

綜合外媒報導，位於首都「阿卜杜勒國王金融區」的電影院由音樂廳改建而成，週三的特映會僅限受到邀請的男女參加，觀眾顯然非常享受這個時刻，他們帶著爆米花入場，並在電影開場時爆出熱烈掌聲。

沙國政府稱，週三的特映會是「沙烏地王國35年來播放的首部商業電影。」文化與資訊部長阿瓦德（Awwad Alawwad）表示，這是讓沙國經濟和社會變得更有活力的里程碑時刻。

未來，沙國各大城市將陸續有戲院開張，當局估計，電影院解禁後，將帶來超過240億美元（約7038億新台幣）的經濟效益，並在2030年以前，創造3萬多個工作機會，沙國政府稱，到了2030年，該國將會有300家電影院、2000個影廳。

美資AMC娛樂集團獲沙國政府發出經營戲院的牌照。該公司將與沙烏地主權財富基金-沙烏地公共投資基金（Public Investment Fund, PIF）合作，將在5年內於沙國建設40家AMC電影院。