金正恩座機老舊難飛遠 川金會可能選蒙古

美國總統川普和北韓領導人金正恩可能進行歷史性峰會，各界注目。（法新社）

2018-04-19 13:37

〔中央社〕美國總統川普和北韓領導人金正恩可能進行歷史性峰會，各界注目。川普透露目前考慮5個峰會地點。據報導，金正恩的座機老舊，恐無法遠行。專家推測川金會可能地點是蒙古國。

「紐約時報」（NYT）報導，美國前中央情報局（CIA）韓國問題分析員金成美（Sue Mi Terry，音譯）說：「我們知道他有一架座機，但那是架老舊飛機。沒人確切知道還能不能飛。」

金正恩自2011年接班掌權後，據悉沒搭機出過國。他的交通問題增添這次令人耽憂且充滿不確定性峰會的政治複雜度。

美國資深官員表示，美國和歐洲也在考慮峰會地點名單中，但情況隨時有變。紐約時報整理以下幾個外界討論的可能地點。

●瑞典或瑞士

理論上，中立如瑞典或瑞士是川金會的理想地點。兩國都和美國與北韓維持外交關係，並暗示願協助川金會。兩國都曾見證歷史上重大外交成果時刻，其中日內瓦在1985年扮演東道主，舉行美國總統雷根（Ronald Reagan）和蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail S. Gorbachev）峰會。

但到瑞士或瑞典，得搭飛機。金成美指出：「他（金正恩）不會搭商務客機去。」

●關島或夏威夷

鑒於金正恩專機的飛行距離，離北韓最近的美國領土夏威夷或關島，幾乎肯定要落地加油或借來一架飛機。部分韓國專家表示，這樣有損尊嚴，金正恩不會接受。

●和平之家或平壤

朝鮮半島上有兩個可能地點。一處是非軍事區板門店「和平之家」。如此一來，金正恩只需約3小時車程，即可抵達，毋需動用飛機。但這麼簡陋寒酸的峰會地點不符合川普風格。金成美說：「你要從川普角度來看。這個地點一點也不吸引人。」

另外一處則是平壤。這對金正恩最有利，代表美方遷就他來北韓，首次有現任美國總統正式來訪。這地點對川普來說，陷阱重重。屈服於金正恩的需求，讓川普處於不利的協商立場，也不符合川普的風格，川普耀武揚威的外交政策不容卑躬屈膝。

美國資深政府官員表示，這兩個地點恐已出局。

●亞洲其他地點

選在亞洲可能是各方比較能接受的折衷方案。金正恩不但不用為搭機傷透腦筋，川普也毋需到北韓。但川普如果想保住自己的政治資本，選越南和新加坡可能比中國或日本好。

川金會落腳中國可能會有政治後遺症，因為川普和北京的關係起起伏伏，尋求中國協助安排這類歷史峰會，只會削減美國聲望，何況金正恩和中國關係不明朗。

此外，日本也不是個好主意。日本和北韓的歷史宿怨難解。如果在俄羅斯舉行，也會出現和中國一樣的問題。在華府和克里姆林宮關係緊張下，讓俄國當東道主只會徒增俄國外交成就，損己利人。

至於被認為不太可能的選項蒙古國，可能符合各方利益，蒙古國已表態願意作東，在首都烏蘭巴托舉行川金會。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）美韓研究所（US-Korea Institute）資深研究員威特（Joel S. Wit）說：「至少政治上，各方最能接受的地點是蒙古國首都烏蘭巴托，因為蒙古國自認是亞洲瑞士。」