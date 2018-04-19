慎入！樹上掛「塑膠袋」別亂碰 他近看毛骨悚然

網友走近一看，才發現是個巨型絲網。（擷取自Reddit）

2018-04-19 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕一名外國網友日前在澳洲維多利亞西北部的米爾杜拉（Mildura）散步時，看到路邊樹枝上掛了一個「白色塑膠袋」，裡面似乎裝有沉重物體，基於環保理由與濃烈的好奇心，這名男子伸手欲將袋子取下，沒想到靠近以後才驚覺這似乎是個巨大的蜘蛛網，嚇得他連忙拍下照片並PO網求證。

網友「SelmaFudd」在全美最大討論區「Reddit」PO文指出，本週一（16日）下午在米爾杜拉濕地散步時，撞見這個詭異的「塑膠袋」，他說，正準備伸手將其取下時，才發覺根本就不是袋子，而是由色白而綿密的細絲所構成的巨網，推測是某種蜘蛛結織而成。

文章與照片經上傳至Reddit後引發熱論，一名長期在叢林內工作的網友指出，這並非蜘蛛網，而是一種俗稱為「itchy grub」的毛毛蟲所結成的網狀巨袋。他說，自己曾看過很多人因吸入或觸碰那些細絲而產生輕微至嚴重的過敏反應，直言原PO非常幸運，並未出現前述情況。

網友接著解釋，澳洲原住民阿寶（Aboriginals）會蒐集這種白色巨網，在仔細清洗後拿來當作「OK繃」，以避免傷口髒汙或感染。此外，阿寶們還相信，這類毛蟲的絲可用來預測冬季長度，他們傾向認為，若毛蟲的絲長度較長，接著到來的冬季也會十分漫長。

相關影音（慎入）：

網友說，樹上高掛著的「白色塑膠袋」，似乎裝有沉重物體。（擷取自Reddit）