史前巨蜥「有腦洞」？ 專家發現是「4眼」蜥

科學家近日發現，絕種巨蜥「薩尼瓦蜥」（Saniwa）除了雙眼外，頭上有還另有兩隻用來感光和偵測方向的「第3、第4眼睛」。（圖片擷取自文中YouTube影片）

2018-04-19 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕科學家近日發現，絕種巨蜥「薩尼瓦蜥」（Saniwa）除了雙眼外，頭上有還另有兩隻用來感光和偵測方向的「第3、第4眼睛」，且薩尼瓦蜥是目前唯1有「4隻眼睛」的陸地生物。

綜合外電報導，耶魯大學和德國森肯堡研究所（Senckenberg Research Institute）研究員，以電腦斷層掃瞄150年前發現的絕種巨蜥「薩尼瓦蜥」化石後，發現「薩尼瓦蜥」顱骨有兩個洞。專家表示，這兩個洞是作為薩尼瓦蜥「第3、第4眼睛」的「松果體」（pineal）和「副松果體」（parapineal）。

多數陸地生物腦內都有被稱為「第3隻眼」，用於調節生理時鐘的「松果體」，而松果體在很多非哺乳類動物體內，類似於眼睛的感光細胞。森肯堡研究員史密斯（ Krister Smith,）解釋，薩尼瓦蜥的「副松果體」，便是「松果體」的衍伸器官，薩尼瓦蜥可用這兩個器官感光和定位方向。

研究人員表示，他們將繼續研究薩尼瓦蜥的「副松果體」產生的原因和時期，也稱薩尼瓦蜥是目前已知生物中，唯1有「4隻眼睛」的陸地生物。薩尼瓦蜥約在4800萬年前生活於北美綠河組（Green River Formation）地區。

該研究於4月2日刊登於《當代生物學》（Current Biology）期刊。