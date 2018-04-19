體內有球滾6年 美女求醫才發現腎臟「亂飄」

患者腎臟附近缺乏結締組織支持，導致出現俗稱「浮腎」或「游離腎」的狀況。（擷取自Health Medicinet）

2018-04-19 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名28歲女子長年受腹痛所苦，常在變換姿勢時感到體內「有球在滾」，輾轉求醫6年卻都診斷不出問題，直到近期換了醫師，才被確診罹患名為「浮腎」的罕見疾病。

綜合外媒報導，根據女患者的敘述，每當她站立或坐直時，往往會感到腹部出現劇烈疼痛，一旦平躺，症狀便立即獲得舒緩，此外，她也曾跟醫師抱怨過，每次變換姿勢時，體內都會出現「有球在滾動的感覺」，但若靜止不動，這種奇怪的感受就不會出現。

這名女患者在過去這6年間四處求醫，但都查不出病症，最終找上底特律亨利福特醫院（Henry Ford Hospita）的泌尿科醫師，醫師先為其進行縝密的體檢，其後又透過儀器進行掃描，但每項結果都顯示正常。醫師隨後進行靜脈注射，將染料等標記物引入患者腎臟、膀胱及輸尿管，以便看清楚整個泌尿系統，這才發現問題。

院方提供的病例顯示，透過前述檢驗法，醫護人員發現女患者躺下與坐起時，腎臟大幅移動了6公分之遠，經過一系列後續檢驗，確診罹患了稱為浮腎（Floating Kidney）的罕見疾病，該疾患者常為身型偏瘦的女性，被推測與腎臟附近缺乏足夠的脂肪或結締組織有關。

醫療團隊隨後為其進行單孔內視鏡游離腎固定手術（laparoscopic nephropexy），將她的腎臟固定在原位，這名女患者術後恢復良好，未來不會再出現腎臟亂飄的情況。醫師表示，浮腎一疾並不罕見，提醒醫護人員若遇上不明腹痛案例，可朝此方向進行檢測。