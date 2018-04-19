扯！網紅拿「牙膏OREO」請街友吃 竟稱：幫他刷牙

一名網紅將OREO內餡料換成牙膏，再拿到街上請街友吃還稱「可以幫他刷牙」。示意圖。（路透）

2018-04-19 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕開玩笑也要有限度！西班牙一名20歲的YouTuber任康華（Kanghua Ren，音譯），日前將OREO餅乾內的餡料換成牙膏，再拿給街友吃，甚至調侃表示「我在幫他刷牙」，行徑誇張；YouTube也因此將他的帳號停權，當局更罰他要賠街友3萬歐元（約新台幣110萬元）的賠償金。

英國《獨立報》報導，任康華在YouTube上以ReSet聞名、開設頻道，吸引超過百萬名網友訂閱，但近期他拍攝的一支影片惹來爭議，任康華在影片中，將OREO夾心餅乾中的餡料換成牙膏，再拿到巴塞隆納街上請52歲的街友喬治「享用」，且絲毫不覺得自己的做法不當，還戲謔地說「往另一方面想，這餅乾能幫他刷牙啊；我打賭，他自從變窮開始，就再沒刷過牙了！」

遭惡作劇而意外吃下「牙膏OREO」的喬治則委屈表示，他在吃下牙膏後，立刻感到反胃，沒多久後便直接在街上嘔吐，透露這件事已在他心中造成陰影，「我從來沒有受過這種對待，這件事會讓我害怕一輩子」。

任康華的舉動引發許多網友撻伐，隨後也有民眾報警，對此，當局對任康華開罰3萬歐元（約新台幣110萬元）、並停權他的YouTube帳號，據了解，康華恐將面臨最高兩年的有期徒刑。