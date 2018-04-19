世上最大珊瑚礁恐淪油田 巴西州檢察官籲「嚴禁開發」

巴西亞馬遜河口暗藏全球最大的珊瑚礁群之一，但因鄰近海域富含石油，被道達爾（Total）石油公司看上並申請鑽油許可。（路透）

2018-04-19 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕巴西亞馬遜河口暗藏世上最大的珊瑚礁群之一，被視為天然資源瑰寶，然而鄰近海域卻被發現富含石油，被法國石油公司道達爾（Total）相中並申請開發鑽井油田，引發輿論反彈，阿馬帕州檢察官辦公室今天發表聲明，呼籲政府應駁回開採申請。

根據《路透》報導，巴西北阿馬帕州檢察官辦公室19日發布的聲明指出，道達爾公司對該海域的環境影響評估所做的相關研究十分不足，政府若貿然核發鑽探任務許可，很有可能對亞馬遜珊瑚礁的生態系統造成嚴重且不可逆的傷害，呼籲主管單位－巴西環境監管機構（Ibama）應駁回道達爾的開採申請。

為搶救亞馬遜珊瑚礁，綠色和平組織在全球發起聯署，要求澳洲BHB石油公司及道達爾公司放棄亞馬遜鑽油計畫，至今獲得超過190萬人聯署支持，此行動近日傳出捷報，在當地已投資超過900萬美金（約新台幣2.6億元）的BHP公司決定撤出亞馬遜鑽油計畫，被視為環保人士的階段性勝利。

此外，為阻止該海域的生態及自然資源遭受不可逆的破壞，綠色和平組織在巴西政府的許可下，費時多年詳加計畫，出資在當地進行科學考察。該組織派出的「希望號」（Esperanza）考察船載有許多科學家，本月2日起針對該海域展開詳細的水下探索，此行動將於今年5月結束，其成果將發表在數週後出刊的一份科學期刊上。

在發現亞馬遜珊瑚礁之初，科學家預估其總面積約為9500平方公里，然而這次科考行動卻發現其面積超過5.6萬平方公里，超出預測值5倍多，是全世界最大的珊瑚礁群之一，報告更指，該處是生態資源極其豐富的地區，若任意開採石油必將產生巨大破壞。

對此，提出開採申請的道達爾公司不願對亞馬遜珊瑚礁公開發表評論，僅表態「目前正等待當局核發開採證」，至於力阻此事的科學家目前改變方針，試圖舉證並說服政府若保留該海域的生態資源，對該國國民有長遠經濟利益。