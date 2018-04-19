挑戰歷史常識！印官員稱：印度5千年前有網路+衛星

印度特里普拉邦首席部長德普（Biplab Deb），近日稱印度在西元前約5千年前，就以已發明衛星和網路。（法新社）

2018-04-19 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度東北部特里普拉邦（Tripura）首席部長德普（Biplab Deb）近日稱，屬於現代科技的網路和衛星，印度在西元前約5千年前就已經發明，引起印度網友們熱議嘲笑。

《印度時報》18日報導，特里普拉邦首席部長德普，17日在科技工作坊的演講中表示，印度在西元前約5千年前的摩訶婆羅多時代，就已發明網路和衛星。德普表示，「在摩訶婆羅多時代，印度就有網路和衛星，不然《摩訶婆羅多》的俱盧之戰中，失明的國王要如何知道戰場戰況？而印度在現代的網路和衛星科技上也遙搖領先，微軟大部分的工程師都來自印度。

網友們則在推特上以標籤「#InternetMahabharata」嘲笑德普的話，表示「德普下次可能會說，印度史詩的戰爭中就有使用洲際飛彈的例子」、「當時印度人幹嘛不上網問怎麼打仗」、「神話中說印度人會跟太陽溝通，想必也是透過網路」。

據維基百科資料，目前學界認為，印度史詩《摩訶婆羅多》記載的俱盧之戰，大約發在西元前5561年到950年之間。