川金會若無成效 川普：將會離席

美國總統川普（右）表示，他未來幾週要和北韓領導人金正恩（左）見面談朝鮮半島去核問題，如果會談不會有成果，他不會參加；如果會中覺得沒有成效，他會離席。（路透資料照）

2018-04-19 09:56

〔駐美特派員曹郁芬／華府18日報導〕南北韓領導人峰會將於27日舉行，國際外交斡旋折衝不斷。美國總統川普今天在與日相安倍舉行的共同記者會上表示，他未來幾週要和北韓領導人金正恩見面談朝鮮半島去核問題，如果會談不會有成果，他不會參加；如果會中覺得沒有成效，他會離席。

川普說，希望有一天能看到整個朝鮮半島的人能安全、繁榮與和平地生活在一起。《紐約時報》今天報導，南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶18日證實，他上週在華府和美國國家安全顧問波頓會談，討論如何結束朝鮮半島敵對狀態，最終簽署朝鮮半島和平條約，正式結束韓戰。

1953年韓戰結束時，美國為首的聯合國部隊和中國、北韓三方參戰部隊總司令簽署了停戰協定，當時南韓拒絕簽署，後來交戰各方也沒有簽署和平條約。南韓官員承認，若要簽署和平條約，必須有美國和中國參與。

國務院今天也在聲明中表示，美國國務院代理亞太助卿董雲裳定於22日至24日訪問南韓，24日至27日訪問日本。《華郵》日前報導，美國務卿提名人龐皮歐曾於復活節當週秘訪北韓，與金正恩會面為「川金會」鋪路。川普本人18日也證實龐皮歐剛離開北韓，「與金正恩有次極佳的會面，並且與他相處得很好，真的很棒。」

不過美中貿易糾紛正熱，中國是否願意簽署和平條約還是未知數。川普在記者會上再度公開感謝並稱讚中國國家習近平在對北韓施壓方面用了前所未有的力度，習近平也不想見到朝鮮半島有核武，所以他是為中國而奮鬥。川普接著自問自答說：「他可以更好嗎？我總說是，他可以更好。」

安倍在記者會上說，北韓不應該因為願意對話而被獎賞，對北韓的最大施壓仍要持續並以具體行動執行，直到北韓去核武為止。安倍說，救回被北韓綁架的日本人，解決核武及飛彈必須是美國與北韓舉行峰會的基本前提，「我們強烈盼望情勢能有突破」。北韓若選擇正確的道路，大家可以放下過去，建立正常的外交關係。

安倍否認在朝鮮半島的情勢中被邊緣化，他和川普就朝鮮問題的政策與方向深入交換了意見，就美國與北韓的峰會達成了協議，而且會在美、日、韓三邊合作上扮演積極角色。川普則表示，他見識到安倍對救回被綁架者的熱情，美國會非常努力地解決這個問題，「我們對日本會非常忠實」。