取消川金會？ 前美聯合國大使不認同

2018-04-19 10:33

〔編譯胡志愷／綜合報導〕美國總統川普近日和亞洲政局頗有關係，除了和日本首相安倍晉三會面外，備受矚目的「川金會」也正在籌備中。川普在美國時間星期三表示，他希望和北韓領導人金正恩這場「史無前例」的高峰會可以成功，不過他也不排除「川金會」取消的可能性。

川普表示，他會持續評估「川金會」的成效如何，再決定是否停辦這場世紀高峰會。川普在和安倍晉三的記者會中說了三項可能取消的原因：「如果我們認為不會成功，我們就不會舉辦它；如果我認為會面不會有好的成效，我也不會赴會；如果我在會中預見成效不彰，我也會「尊敬地」離席。」

《華盛頓郵報》稍早揭露中央情報局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）已秘密訪北韓會面金正恩，而川普也在推特上證實了這個消息，同時寫道兩國之間的高峰會細節已經開始運作，並且期盼北韓落實「無核化」，而「無核化」的期盼，正呼應了此次安倍晉三訪美的要求。

美國前駐聯合國大使李察遜（Bill Richardson）認為，儘管北韓去核的可能性非常低，但「川金會」仍然需要舉辦。他告訴《CNBC》，川普和金正恩會面可以化解兩國之間的緊張情勢。

李察遜提到，中央情報局（CIA）局長龐皮歐能和金正恩會面，不只代表著「川金會」應該舉行，同時更代表著北韓領導人親自深入這場協議中。對於北韓「無核化」，他表示不太可能成真，因為這意味著北韓自卸軍武。李察遜認為，要求北韓減少核能才是較有機會達成的協議。