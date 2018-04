NASA探索外星生物 近百億新型「行星獵手」升空

2018-04-19 10:11

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空總署(NASA)造價3.37億美元(約新台幣99億元)的太空探測器TESS在當地時間18日,靠著太空探索科技公司(Space X)的獵鷹9號(Falcon 9)發射至外太空,目的在探測太陽系以外的世界,探索外星生物和有無適合生物居住的行星,預計可發現2萬顆系外行星。

綜合媒體報導,NASA的「凌日系外行星勘探衛星」(The Transiting Exoplanet Survey Satellite,簡稱TESS),在美東時間下午6時51分於佛羅里達卡納維拉爾角(Cape Canaveral)空軍基地升空。

TESS只有與洗衣機相若的大小,預計在未來2年觀測20萬顆最亮的恆星,觀察是否有行星繞行,使恆星下降的現象,而這個現象就被稱作「凌日」(transit)。

NASA預估,將會發現2萬顆系外行星,包含50多顆與地球差不多大的行星,以及500多顆和地球大小2倍以內的行星。

LIFTOFF! Our @NASA_TESS spacecraft has left the launch pad at 6:51pm ET to search for unknown worlds beyond our solar system! Watch #TESS live: https://t.co/AabMjJGEZt pic.twitter.com/5dRaqH2HdC