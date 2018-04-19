NASA探索外星生物 近百億新型「行星獵手」升空

美國太空總署（NASA）造價3.37億美元（約新台幣99億元）的太空探測器TESS。（美聯社）

2018-04-19 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）造價3.37億美元（約新台幣99億元）的太空探測器TESS在當地時間18日，靠著太空探索科技公司（Space X）的獵鷹9號（Falcon 9）發射至外太空，目的在探測太陽系以外的世界，探索外星生物和有無適合生物居住的行星，預計可發現2萬顆系外行星。

綜合媒體報導，NASA的「凌日系外行星勘探衛星」（The Transiting Exoplanet Survey Satellite，簡稱TESS），在美東時間下午6時51分於佛羅里達卡納維拉爾角（Cape Canaveral）空軍基地升空。

TESS只有與洗衣機相若的大小，預計在未來2年觀測20萬顆最亮的恆星，觀察是否有行星繞行，使恆星下降的現象，而這個現象就被稱作「凌日」（transit）。

NASA預估，將會發現2萬顆系外行星，包含50多顆與地球差不多大的行星，以及500多顆和地球大小2倍以內的行星。

相關影片請見：

LIFTOFF! Our @NASA_TESS spacecraft has left the launch pad at 6:51pm ET to search for unknown worlds beyond our solar system! Watch #TESS live: https://t.co/AabMjJGEZt pic.twitter.com/5dRaqH2HdC — NASA （@NASA） 2018年4月18日