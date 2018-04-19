退休阿伯丟了身份證 銀行逾2千萬存款被盜光

2018-04-19 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名61歲的退休阿伯，不知自己遺失身份證，到銀行辦事，才發現自己存在兩家銀行的約600萬港元（下同，約2200萬台幣）存款已經被盜領一光，報警處理，歹徒作案手純熟，顯然了解被害人及銀行轉帳作業，已經10個月了，案情仍無進展，香港警方昨天發布對4名歹徒的全城通緝令。

《星島日報》報導，去年6月20日，阿伯到銀行辦事，發現自己存款一空，趕快要找行員查明，銀行行員要他拿身份證，阿伯翻找皮包，才發現身份證遺失，趕快報警處理。

根據警方調查，一共有4名歹徒聯手作案，在6月13日，其中1人假冒阿伯，3人掩護，拿著他的身份證、還冒簽名，成功提取現金6萬元。

6月14日早上，歹徒到一家珠寶行訂購17條金條，向店員表示會利用銀行轉帳付款，又到另一家銀行，再冒用阿伯身份領走13.5萬元，並指示銀行職員，將戶口內570萬元（約台幣2109萬）轉帳到該珠寶店，付購買金條款項；當天下午，歹徒就到珠寶店取走所有金條之後遁逃。

警方調查，銀行行員曾向歹徒詢問查問阿伯的戶口資料，都獲得正確答案，才依指示轉帳，警方認為，歹徒對阿伯的財務、簽名式樣、個人資料都相當了解，連錢存在不同銀行都知道，懷疑是阿伯十分接近的人員所為，但調查許多，案情還是膠著。