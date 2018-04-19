西南航空引擎爆炸釀1死 初步調查結果出爐

最新調查報告顯示，當時飛機以高於平時的速度下降，且風扇葉片有金屬疲勞的證據。（法新社）

2018-04-19 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國西南航空（Southwest Airlines）一架編號1380的波音737-700型客機，17日從紐約飛往德州途中，左側引擎爆炸，造成窗戶破裂，女乘客半身被吸出窗外，最後不幸喪生，機艙內血跡遍布。最新調查報告顯示，當時飛機以高於平時的速度下降，且風扇葉片有金屬疲勞的證據。

綜合媒體報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，簡稱NTSB）18日的調查報告指出，編號13的風扇葉片由於金屬疲勞，自引擎軸心分離，這是導致引擎故障的初步原因。NTSB主席蘇瓦特（Robert Sumwalt）表示，雖然從外部難以觀察金屬疲勞，但這種引擎故障不應該發生。

蘇瓦特在18日的記者會上表示，這架西南航空1380客機以每小時190英里（約305公里）的速度緊急迫降費城國際機場，比正常每小時155英里（約249公里）的速度快得多。NTSB目前正詢問1380的機師，並在未來幾天內公布駕駛艙內的錄音紀錄。

西南航空該架飛機使用的是由CFM國際製造的「CFM56」發動機，是全世界最普遍使用的渦輪扇發動機之一。的CFM56在服務初期，，CFM564的渦輪葉片曾直接或間接導致數起事故，其中最嚴重的是1989年英倫航空92號班機空難，因左引擎故障及人為因素，最終導致47人死亡，79人受傷慘劇。

該名罹難女乘客為43歲的黎奧丹（Jennifer Riordan），任職於富國銀行新墨西哥分行，職位為銀行公關部門副總裁，當天是到紐約出差。