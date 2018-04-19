蓬佩奧會金正恩 川普親口證實

2018-04-19 04:44

〔中央社〕美國總統川普今天親口證實，候任國務卿蓬佩奧剛訪問北韓，和北韓領導人金正恩有良好會談，「他們處得非常好、超級棒」。對於蓬佩奧的人事案，他樂觀認為會通過。

「華盛頓郵報」昨天報導，蓬佩奧在4月的第一個週末、也就是復活節假期間，以川普特使的身份秘訪北韓，與金正恩會面，為即將召開川普與金正恩的歷史會談「川金會」鋪路。

儘管白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）當時指出，「白宮不評論中央情報局長（蓬佩奧）的行程」，但川普一早自己推文說，蓬佩奧上週訪問北韓，他下午與日本首相安倍晉三召開雙邊會談時，還親口證實。

川普說，蓬佩奧不久前才訪問北韓，和金正恩有很好的會晤，蓬佩奧和金正恩處得「非常好、超級棒」。

現任中央情報局長的蓬佩奧傳出秘訪北韓後，國會對於他獲提名任國務卿的人事案討論更熱烈，民主黨已有不少議員表達投反對票，就連共和黨籍的聯邦參議員保羅（Rand Paul）也傳出打算與民主黨議員聯手，反對蓬佩奧任國務卿。

對此，川普在回答記者喊問時則說，他認為蓬佩奧的人事案會通過，還強調蓬佩奧會是「很棒且與眾不同」的國務卿。

他還向同黨議員喊話說，保羅是個很特別的人，「從來沒讓我失望」、「我不認為他會再讓人失望」。

川普盛讚蓬佩奧指出，他非常聰明又與人相處融洽，樂觀看待他的提名案能獲通過。他還說，美國需要這樣的國務卿，「我們看看事情如何發展」。

至於和安倍的這場雙邊會談，川普則談到貿易逆差，並強調互惠。他說，貿易自由與公平外，還要互惠，還看著安倍說，「這大家都同意吧，這很重要」。只見坐在對面的安倍和日本代表團成員，頻頻微笑點頭。

川普還提到汽車進出口，以中國為例指出，當中國出口汽車到美國只課徵2.5%關稅，但美國汽車出口到中國則要25%的關稅。

下午的會談除川普外，美國方面的成員還包括副總統彭斯（Mike Pence）、白宮幕僚長凱利（John Kelly）、代理國務卿蘇利文（John Sullivan）、白宮國安顧問波頓（John Bolton）、白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）。（編輯：何宏儒）