中國台灣海峽實彈軍演 18日深夜已結束

2018-04-19 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍日前高調宣布在台灣海峽進行實彈軍事演練，這項以中共陸軍航空兵為主力的演練從在18日上午8點展開，到18日晚間11點半已宣告結束。

據我國國防部表示，中國在18日的台海軍演中，除了實彈射擊之外，還出動2架轟6K型機繞行我東部海域。

對於中國在台海進行軍演，行政院發言人徐國勇日前即表示，政府均有監控。

此次中共軍演並未透露太多訊息，直到18日深夜才透過《中央電視台》發布實彈演練的畫面，並宣布軍演已經在晚間11點半結束。