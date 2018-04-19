柯米自傳倘若搬上大螢幕 誰演最適合？

2018-04-19 00:32

〔編譯張沛元／綜合報導〕去年5月遭美國總統川普開除的聯邦調查局（FBI）前局長柯米的回憶錄「高等忠誠：真實、謊言與領導力」（A Higher Loyalty：Truth, Lies, and Leadership，暫譯）17日正式上市，忙著上電視節目受訪打書的柯米，據稱正考慮出售版權將回憶錄翻拍成電影。問題來了，哪位好萊塢男星最適合扮演柯米？

華盛頓郵報報導，推特上已有不少人提供選角建議，被點名的「大螢幕柯米」人選大致如下：

文斯沃恩（Vince Vaughn）。「婚禮終結者」男主角文斯沃恩長得有點像柯米，而且身高也夠高：柯米身高203公分，文斯沃恩196公分。

艾米漢默（Armie Hammer）。富二代男星艾米漢默年僅31歲，扮演57歲的柯米怕是強人所難，唯一優勢是曾在2011年電影「強．艾德格」飾演FBI幹員。

凱爾錢德勒（Kyle Chandler）。同上，電視劇「血脈」（Bloodline）男主角凱爾德勒曾在電影「華爾街之狼」中扮演FBI幹員。

約翰庫薩克（John Cusack）。51歲的約翰庫薩克與柯米年紀相仿，當柯米去年在國會作證時，約翰庫薩克曾稱讚柯米的行為舉止比總統還像總統。

班艾佛列克（Ben Affleck）。3年前曾出席國會聽政的班艾佛列克，應能輕鬆詮柯米去年6月在國會作證的橋段。