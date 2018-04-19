美日韓將聯手施壓 限北韓2020年全面非核化

2018-04-19 00:22

〔中央社〕時事通信社今天引述日本政府消息人士報導，日本和美國政府正展開協調，要求北韓於美國總統川普任期內的2020年前，實現全面非核化。

報導稱，美日兩國政府打算在獲得南韓協助下，施壓要求北韓一舉揚棄核武和飛彈計畫，不同意採取階段性非核化，在北韓採取摧毀核武開發設施等具體行動前，將繼續維持施壓。

報導又說，美國總統川普的任期將於2021年1月屆滿。南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩間的南北韓高峰會預定4月27日登場，且6月上旬前還可望舉行川普和金正恩間的川金會。

日本政府消息人士指出，設定非核化期限是不容許北韓藉由延長交涉來拖延時間，以提高北韓實現棄核的可能性，於2020年達成零核化，包括摧毀核武器工場以及交出核物資和相關機器設備在內。

此外，共同社引述多位日美外交消息人士透露，關於北韓核開發問題，日美韓三國國內出現了爭取於2020年夏季前後實現完全棄核的方案。鑑於此前雖然曾就非核化達成協議，卻讓北韓爭取到時間、容許了核開發，此舉則從過去的反省出發，謀求不對階段性措施給予回報，短期內就實現非核化。

報導稱，川普似乎有意透過早日實現非核化，瞄準在2020年11月的總統大選中再次當選而大加宣傳；對日本而言，也有利於打破綁架問題陷入停滯的僵局。也有意見認為，透過爭取在2020年東京奧運「和平盛典」前得出結果，容易營造非核化氛圍。

報導又說，然而北韓主張「階段性、同步措施」，可被視為展現了「不同意沒有放寬制裁以及經濟援助等回報的非核化」姿態，立場分歧較大。與北韓關係深厚的中國及俄羅斯的態度也是焦點，相關各國間能否共享「路線圖」尚無法預料。