超勵志！縮時記錄健身3個月 大肚肥宅變身肌肉猛男

今年1月時，原本體重約92的杭特擁有龐大的肚子與「弱雞」手臂，但健身3個月後，4月時，他體重瘦到約72公斤，變身肌肉猛男。（圖擷取自杭特臉書）

2018-04-18 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕1名美國民眾從2018年1月到4月進行為期3個月的健身訓練，並每天拍攝1張照片作為記錄，並於4月15日將3個月以來的所有照片製作成縮時影片，成果讓所有外國網友為之驚艷！

24歲的杭特（Hunter Hobbs）15日在臉書上發布3個月以來的健身記錄，從中可以看見，今年1月時，原本體重約92的他，擁有龐大的肚子與「弱雞」手臂，但健身3個月後，4月時，他體重瘦到約72公斤，且手臂肌肉量明顯增加，腹部體脂肪也大幅減少。

杭特分享自己的健身歷程時，透露自己是文職從業人員，平時就缺乏運動量，因此他訂定健身計劃，每個星期要做5次到6次的重量訓練、2次至3次的仰臥起坐，以及每天20分鐘到30分鐘的有氧運動，同時控制飲食，拒絕高油食物。

杭特認為，整個訓練過程令他感到最艱辛的部分，並非持續運動，而是要按照計算來攝取營養，且三餐主食只能吃馬鈴薯、肌肉、沙拉、杏仁或燕麥，並天天喝下約4公升的水，來保持生理機能正常代謝，如此的訓練持續約21天，就可看見令自己產生保持健身動力的成果。

許多外國網友看完他的健身故事後，都感到相當勵志，也佩服他的毅力，相繼留言說，「看完你的經歷後只想對你說，做得好！」、「這真是史詩級的創舉」、「我也要跟你一樣來試試看」，還有網友要求他公開他的健身食譜清單，「可以出書了啦」。

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