報復美制裁 俄稱能精準擊中痛處

俄國國會聯邦院主席馬維彥科表示，俄國對於美方祭出的制裁，將以「具針對性且慘痛」的方式回應。（路透）

2018-04-18 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前揚言準備對俄羅斯祭出新制裁，俄國國會聯邦院主席馬維彥科（Valentina Matviyenko）今（18）日表示，俄國對於美方祭出的制裁，將以「精準且慘痛」的方式回應。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在本月15日宣布，為了讓敘利亞阿塞德政權無法再動用化武，美國將在16日公布對俄國的新制裁方案。

此外，《路透》報導，美國曾在本月初以「從事惡意活動」為由，將多個莫斯科企業、官員列入黑名單中。

馬維彥科表示，針對美國的制裁，俄方祭出反制裁將「精準、慘痛」。馬維彥科進一步表示，毫無疑問地，反制裁可讓強加制裁給俄國的國家，感受深刻。

馬維彥科說：「制裁就像一把雙面刃，祭出制裁的這些國家必須了解，當針對俄羅斯，制裁將伴隨著風險，並產生相當嚴重的後果。」

雖然美國官方隨即在17日宣布，為避免兩國交惡升級，將暫緩制裁俄國的計畫。但俄國國會下議院，目前已通過立法賦予俄國政府，禁止或限制美國進口產品等權利。然而，克林姆林宮目前仍未採取任何行動。