他撿到手機故意送50公里外警局 獲網友大讚：爽、紓壓

原PO在輕井澤撿到同為台灣遊客的手機，沒想到卻被對方質疑意圖侵占手機。最後原PO將手機送到鄉下警察局，讓遺失者自己想辦法去領。（翻攝自google）

2018-04-18 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕一名旅日台灣人今天（18日）在輕井澤撿到同為台灣遊客的手機，沒想到對方卻相當不客氣，還質疑拾獲者意圖侵占手機，讓他相當無奈，最後將手機送到約50公里外的警察局報案，讓遺失者自己想辦法去領。網友則一片叫好，認為惡劣失主活該。

網友在「PTT旅日版」上表示，在輕井澤一家旅館撿到台灣遊客的手機，不久後疑似失主打來，聲音聽起來是年約20到30歲的男性。

失主態度相當不客氣，一開始要求原PO把手機送到另一處觀光勝地「草津」，原PO表示有難度，對方竟火大指責原PO是作賊心虛、找藉口要侵占手機，讓原PO感到相當無奈，「撿到你手機還要給你罵？」。

後來失主揚言報警，原PO則說，「好，我幫你送警察局你自己去領」，失主表示「我不會日文」，原PO只回「關我屁事」便將電話掛掉。隨後原PO開了1個多小時的車，到4、50公里外長野縣鄉下一間警察局，將手機交給警方。

若搭乘大眾交通工具，從草津到該處單程最快也要3小時19分，至少要轉車5次以上。最後原PO附上警察局地址，表示「如果有人認識那個不小心遺失手機的人，麻煩轉告他」。

原PO對付「鯛民」的做法讓PTT網友大讚「爽、舒壓」。網友認為失主態度惡劣，原PO送警察局已經算太好心，不少人表示遇到這種不知道感謝別人的失主，手機直接丟垃圾桶都不為過。