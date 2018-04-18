土耳其宣布6/24大選 「超級大總統」提前一年誕生

土耳其總統艾多根（圖）今（18）日宣布，今年6月24日舉行總統暨國會大選，比原定計畫提早了一年多。（美聯社）

2018-04-18 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）今（18）日宣布，今年6月24日舉行總統暨國會大選，比原定計畫提早一年多。這是去年公投由議會內閣制改為總統制後首場大選，如果艾多根順利當選，將成為一位權力難以被制衡的「超級大總統」。

綜合外媒報導，艾多根週三表示，他與在野極右翼政黨「民族主義行動黨」（MHP）黨主席巴赫切利（Devlet Bahçeli）磋商後，「決定於2018年6月24日舉行大選，一個星期天。」他所領導的「正義與發展黨」（AKP）已決定和MHP結盟。

艾多根在電視直播的演講表示，「儘管總統和政府正齊心協力，但我們每走一步，就會遇到舊體制的痼疾」。艾多根表示，敘利亞和其他地方的局勢發展讓土耳其迫切需要改用新的執政體制，以更強而有力的方式施政，帶領國家邁向未來。

土國自1923年建國以來一直實行議會內閣制，去年4月，修憲公投過關，總統將同時擔任國家元首和政府首腦，可不經議會批准發出法令，並有權解散國會。土國原定2019年大選後廢除議會制，由總統獨掌大權，現在大選提前一年多，「超級大總統」也將提前產生。

艾多根2003至2014年擔任土國總理，接著無縫接軌選上總統，但因修憲後「總統連選得連任一次」的規定不適用於這個任期，如果順利，他最長可統治土國到2028年。