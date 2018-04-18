中共軍機停南海島礁 菲指將採外交行動

2018-04-18 22:03

〔中央社〕菲律賓媒體今天報導，中國軍用運輸機出現在南海美濟礁，引起北京可能進一步部署戰鬥機的擔憂。菲律賓政府今天回應，查證若屬實將採取外交行動。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano）在記者會指出，會對此採取外交行動，菲方必須考慮現階段軍事對話的情況，但會確保菲國的主張列入紀錄，也讓其他南海主權聲索方知道菲國的立場。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天刊登1月6日拍攝的照片報導，中國兩架運-7型運輸機停在美濟礁（Mischief Reef）的21號跑道。

美濟礁位於菲律賓200海里專屬經濟海域範圍，中國在1995年占有美濟礁，雙方都主張擁有主權。

報導引述新加坡學者許國仁和菲國海洋法專家巴童巴卡（Jay Batongbacal）警告，這可能是中國未來在南海地物部署戰機或轟炸機的前奏。

凱耶塔諾表示，菲國政府須等候軍方查證屬實後才會有反應。

被問及「外交行動」是否包括抗議時，凱耶塔諾回應可能包括外交抗議，將視何時與如何進行而定。

凱耶塔諾強調，菲律賓政府一直監視南海動向，感謝盟友協助提升偵察能力。

馬尼拉在2013年1月將南海爭議提交國際仲裁，海牙常設仲裁庭於2016年7月宣布裁決，中國的9段線在國際法下沒有效力，但總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後，擱置仲裁結果。

凱耶塔諾說明，菲國對南海爭議設下的「紅線」，是中國進一步佔領南海無人居住的地物。

菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）今天在另一場合表示，中國軍機曾經降落在南海人工島，菲方並不視為威脅。

美國華爾街日報（WSJ）上週報導，中國在南海人造島設置電子干擾器。艾斯畢倫指不感驚訝，但也坦承現階段莫可奈何。

他說，菲律賓政府的當務之急是解決內憂，包括共產黨、分離組織叛亂，及恐怖分子威脅，然後要致力發展經濟，以增強國力。（編輯：廖漢原）