大韓航空「怪獸家族」連環爆 再爆奢侈品未報關

2018-04-18 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕大韓航空（Korean Air）家族醜聞不斷，在「大公主」趙顯娥的「堅果門」事件後，「二公主」趙顯玟也爆出「潑水門」醜聞，現在剛展開調查，又有韓航員工匿名爆料，稱趙顯玟和其他家族成員攜高價奢侈品入境卻沒有申報關稅，韓國海關目前正在查證。

綜合媒體報導，大韓航空社長趙亮鎬育有2女1子，個個都因傲慢火爆的個性出名，大女兒趙顯娥曾任韓航副社長，在飛機上因送上來的堅果沒有開封裝盤，而對座艙長發火，要求對方下跪道歉，最後被起訴，並被父親撤職。當時接手副社長的妹妹趙顯玟還曾傳訊息給表示「我一定替妳報仇。」

然而任主管廣告事務的專務趙顯玟又爆發當眾潑水侮辱廣告代理商員工，目前也丟了職位，警方已經立案調查，且限制趙顯玟出境。公子哥趙源泰則曾因為行車糾紛，出手痛打老太太，又對平民百姓飆罵。

三姐弟火爆行徑受網友封為「怪獸家族」，昨（17）日又有自稱是韓航的員工，透過大韓航空留言板和匿名訪問爆料，表示趙亮鎬一家人在海外購買奢侈品，回國卻沒有向海關申報，直接返回家中。而他的工作就是幫助他們一家將奢侈品安全運送到國內。

對此，韓國海關表示，雖然此事尚未進行正式調查，但會在確認事實後展開調查。韓航方面則拒絕回應。