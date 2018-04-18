恐怖「鯊魚之吻」！ 挪威男遊泰被咬 深可見骨縫19針

2018-04-18 21:18

〔編譯羅綺／綜合報導〕本月15日，一名挪威遊客在泰國班武里府華欣縣道考村賽諾海灘戲水時，慘遭鯊魚襲擊，所幸無生命危險。

泰國世界日報報導，54歲挪威籍遊客日前在海中游泳時，突然遭鯊魚咬傷左腳，血流不止，被送往醫院治療。

華欣市醫院院長蓬薩指出，遊客的腿部咬痕明顯，傷口深可見骨，縫了19針，目前傷勢穩定，但仍需住院治療。

這名挪威遊客回憶，當時他從礁岩上跳下海，來回游了2、3圈，忽然感覺腿部被某種生物襲擊，立即大聲呼救，才得以脫險。

他也說，非常感謝工作人員及醫院的幫助，等傷勢好後還會繼續下水游泳，不會害怕鯊魚。

班武里府副府尹措迪霖昨天到醫院探望受傷遊客，隨後帶領相關部門人員到事發地探查，並收集當地寺廟拍攝的鯊魚影片作為參考。

專家根據傷口推斷，應該是公牛鯊所傷。公牛鲨常出現於溫暖及沿岸淺水帶，具有高度攻擊性，行為難以預測，牠可以表現很溫順，但突然很亢奮。

目前海灘上設置中、英、泰3種語言的告示牌，提醒遊客注意安全；同時也在海中圍上安全網，阻止鯊魚進入安全區域，並加派巡邏人手，以立即提供救援。

當局向遊客呼籲：不要在深水區游泳，避免穿紅、橘色等顏色鮮豔的泳衣，玩水時不要落單，以免發生危險。

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