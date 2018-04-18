製造70萬發子彈賣到全中國 雲南超大地下兵工廠曝光

中國雲南一家地下兵工廠，8個月內瘋狂產銷70萬發鉛質子彈，透過網路銷售到全中國，近日才曝光。（翻攝自微博）

2018-04-18 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省警方近日在雲南破獲一家地下兵工廠，竟涉嫌在8個月內瘋狂產銷70萬發鉛質子彈，神不知鬼不覺透過網路銷售到全中國各地，最後卻因為一起毫無關聯的聚賭小案引起公安注意，才東窗事發。

綜合媒體報導，去年7月，中國安徽省含山縣警方偵辦一件聚賭案時，發現其中1名賭客還涉嫌非法持有空氣槍和大量子彈，在警方逼問下，他供稱槍彈是跟微信上的好友買來的。

警方先找上這名賣家，7月底循線追出另一名在江西贛州的中盤商，又查出上游還有在湖南懷化的上游，銷售網相當複雜。警方從近千張物流單中抽絲剝繭，追蹤到共通發貨地位在2000公里外雲南楚雄的彝族自治州，最終在深山中破獲這家子彈工廠及相關加工廠，當場繳獲子彈1萬多發、逮捕6人。

警方指出，嫌犯6人生產、加工、銷售分工明確，且警覺性很高，8個月內生產70多萬發子彈，賣到黑龍江、四川、廣東、安徽、上海等30多省，甚至用黑色鉛酸電瓶盒來裝子彈，躲過X光機的檢查。直到今年4月13日，警方連同後續行動已經逮捕到30多人，都移送法辦，其中主嫌可判處7至10年有期徒刑。