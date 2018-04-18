週刊踢爆援交多女 日新潟縣知事引咎辭職

2018-04-18 19:38

〔中央社〕日本新潟縣知事（縣長）米山隆一因遭週刊踢爆透過交友網站對多名女性進行援助交際（買春）醜聞，今天宣布引咎辭職。他說，背叛了很多人的信賴，感到很抱歉。

米山因女性問題造成縣政混亂，今天向新潟縣議長提出辭呈。今天下午6時（台灣時間5時），他在新潟縣廳（縣政府辦公大樓）召開臨時記者會說明。他說：「為了避免混亂擴大，要做個交代，所以決定辭職。背叛了很多人的信賴，感到很抱歉」。

預定明天上市的「週刊文春」最新一期內容今天已部分被披露。報導指出，50歲的米山在就任新潟縣知事前，曾對多名女性進行援助交際。

週刊文春採訪到其中一名22歲的女性A，是著名私立大學學生。她表示，平均每次米山支付約3萬日圓（約新台幣8300元），與米山每個月約見一次。

A女透露，藉由交友網站happy mail結識米山，最初是以援助交際為目的，米山看起來像是蠻有錢，也覺得他似乎很習慣援交。

米山接受了週刊採訪，坦承自己曾與A女等多名女性有援交行為。

米山昨天召開緊急記者會坦承因女性問題，接受了週刊的採訪，但對於是否辭職一事，他說：「還沒做出結論」、「希望有一、兩天時間思考」。

米山於2016年10月知事選舉時，接受共產黨、社民黨推薦，首度當選。他對於位於新潟縣的東京電力公司柏崎刈羽核電廠是否重啟一事態度審慎。他辭職後，這座核電廠是否重啟爭議，可能受影響。

根據規定，新潟縣議長於接獲米山的辭呈後，通知新潟縣選舉管理委員會的翌日起50天內，將舉行知事選舉。