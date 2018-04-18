問女記者「能不能摸胸？」 日財務省高官辭職下台

2018-04-18 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本財務省事務次官福田淳一（Junichi Fukuda），被媒體踢爆涉嫌性騷擾，竟問女記者能不能摸胸和親吻，對支持度下滑的安倍內閣而言，無疑是雪上加霜。福田在今（18）日請辭獲准，但仍強烈否認指控。

綜合外媒報導，日本副首相兼財務大臣麻生太郎今日晚間表示，福田淳一已經在今日請辭，而他也接受了福田的辭職。福田向媒體表示，「在這種情況下，我無法繼續履行職責」，並再度否認指控，稱他和女記者只是在玩文字遊戲。

日本《週刊新潮》上週發表了一篇引述多名女記者說法的報導稱，福田淳一在與女記者單獨相處時，會不斷語言性騷擾對方，一段曝光的錄音檔中，福田向女記者說，「我可以摸摸妳的胸部嗎？」、「我要把妳的手綁起來」、甚至問要不要來偷情。

消息曝光後，福田淳一強烈否認指控，「我沒有和任何一名女記者說過這樣的話」。他週一表示，他無意辭職，更揚言會反告媒體。麻生太郎原先也駁斥這些對福田的指控，但後來又說，如果消息得到證實，福田將被解雇。

反性騷女權運動「#MeToo」自去年起接連在全球各地掀起迴響，但在日本社會的反應卻明顯較為平靜，據日本政府去年調查，只有2.8%性侵受害者會上警局報案。

此外，安倍晉三已為加計學園、竄改文件等醜聞，支持率重挫，沒想到正當內閣起火之際，福田又提著一桶油來澆。日媒指出，福田其實不是自請下台，而是被換掉的。