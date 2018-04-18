老婆升官！ 金正恩妻子李雪主受封「尊敬的第一夫人」

北韓領導人金正恩（右）的妻子李雪主（左），在北韓官方媒體上獲得了最新地位，被以「尊敬的第一夫人」稱呼。（美聯社）

2018-04-18 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩的妻子李雪主，在北韓官方媒體上獲得了最新地位，被以「尊敬的第一夫人」稱呼。分析人士指出，這舉可能代表北韓權力結構的演變。

綜合外媒報導，北韓官媒「朝鮮中央通訊社」（KCNA）近來以「尊敬的第一夫人」、「令人尊敬的第一夫人」稱呼李雪主，這個頭銜比起過去的「同志」稱呼，明顯更上一層。

長期關注北韓政治發展的「NK News」專欄作家沃德（Peter Ward）在推特上指出，李雪主頭銜的變化，顯示她開始獲得她的個人崇拜。觀察家們也指出，北韓正試圖打造出一對正常的「第一夫婦」，向國際社會傳達一個「正常、合法國家」的形象。

華盛頓智庫南韓經濟研究所（KEI）的高級主管斯坦加羅內（Troy Stangarone）表示，「在北韓，沒有什麼事情是偶然的，每一步都有原因。」他指出，提升李雪主的地位，「有助於強化金氏家族在北韓的地位，同時改變國際社會對北韓政權的看法。」

斯坦加羅內表示，金正恩父親和祖父的妻子，並沒有被賦予和世界各國領導人配偶一樣的地位，北韓最後一次使用「第一夫人」，是在1970年代用於稱呼金日成的妻子金聖愛，在此之後，都用「同志」稱呼。

斯坦加羅內指出，李雪主的新頭銜，讓她更加符合西方規範，有助於消除共產主義的痕跡。他提到，金正恩先前派出妹妹金與正出訪平昌冬奧，也有同樣意義，表明金氏家族正在改變。