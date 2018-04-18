日本新天皇即位「寶座」亮相 斥1.3億運送修復

日本皇太子德仁將在明年5月1日即位天皇，同年10月舉行「即位禮正殿之儀」，其中儀式專用的「高御座」和「御帳台」，日前在京都公開亮相。（圖取自《每日新聞》）

2018-04-18 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇將在明年4月底退位，皇太子德仁在5月1日即位，同年10月舉行「即位禮正殿之儀」，其中儀式專用的「高御座」和「御帳台」，日前在京都公開亮相，距離上次使用已經28年，當局編列約5億日圓（約1.3億新台幣）預算，用於修復及運送至東京。

綜合日媒報導，明年10月22日的即位禮正殿之儀，日本新天皇和新皇后將分別站上高御座和御帳台，正式宣布即位。現有的高御座是為1915年大正天皇即位禮而製作，高約6.5公尺、重約8噸，御帳台則比高御座小一點。

高御座和御帳台17日在京都皇宮的紫宸殿公開亮相，由於自1990年11月舉行過明仁的「即位禮正殿之儀」後就未再使用，除了因日曬出現部分褪色，金色的金屬裝飾也明顯劣化。

為準備交接儀式，高御座和御帳台最快將會在今年7月送至東京皇居，預計花半年時間進行修復作業、重新刷漆等。當局已為運送和修復，編列了約5億日圓預算。

另外，1990年舉行儀式時，因擔心高御座和御帳台在運送途中遭激進分子破壞，由自衛隊直升機在嚴密情況下運送至東京，這次則是計畫在分解後用卡車運送。