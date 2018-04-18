「全民奶奶」芭芭拉 親民形象永留人心

美國前總統老布希的妻子芭芭拉17日逝世，享耆壽92歲。（路透）

2018-04-18 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統老布希（George H. W. Bush）的妻子芭芭拉（Barbara Bush）17日逝世，享耆壽92歲，私底下就像一個尋常婦人的芭芭拉，給人的印象就像一個鄰家的媽媽、奶奶，而身為前第一夫人，她也非常專注於妻子的角色，同時對社會脈動非常敏銳，美國媒體普遍認為，比起前後任第一夫人，芭芭拉的公眾形象頗為良好。

綜合媒體報導，芭芭拉在幾天前就曾傳出健康急速惡化，之後她決定不再接受進一步醫療，轉為安寧照護，17日在家中過世。芭芭拉親切大方且毫無架子，給人的印象就像鄰家的媽媽、奶奶一般和藹可親，加上在老布希擔任總統期間致力於推展「家庭掃除文盲運動」、倡導女權，都讓她被稱作是「美國人的全民奶奶」。

芭芭拉1925年生於紐約，先生與兒子都是美國總統，是美國歷史上「唯二」，與老布希結縭長達73年、育有的6名子女，在老布希30多年的從政生涯中扮演最重要的助手。

除了老布希與小布希分別擔任過美國第41任及第43任總統，另一名兒子傑布（Jeb Bush）也曾擔任過佛羅里達州州長，並於2016年競爭共和黨的總統候選人提名，當時為傑布現身助陣的她也曾不諱言地表示：「美國這個國家已經有太多布希了！」

相較於她的前任第一夫人雷根夫人南茜、後任第一夫人柯林頓夫人希拉蕊，都不甘於只扮演總統的賢內助，芭芭拉非常專注於妻子和母親的角色，但這並不代表她不關心公眾事務或性格軟弱，相反的，芭芭拉其實很有辯才，也十分關注人權，在諸多爭議議題上比丈夫老布希所屬的共和黨保守立場開放許多；像是在老布希競選總統期間，芭芭拉便曾表示「墮胎不該政治化」。在愛滋病仍籠罩在神秘和誤解之中時，芭芭拉於1989年也曾訪問位於華盛頓的一家感染愛滋的嬰兒之家，並擁抱了那些孩子，以及一名也遭感染的成年人。

在有關家人的議題上，芭芭拉也會勇於為夫婿和兒子辯護。兒子傑布在競爭共和黨的總統候選人提名時，屢遭現任總統川普多次言語攻擊，當時芭芭拉也曾上電視反擊，指責川普「有諸多仇女言論」，在女性或軍事上都說過許多可怕的言論，不明白他為何能得到多人支持。類似這般有話直說、慧黠幽默的堅毅性格，加上30多歲便已一頭白髮，芭芭拉也被家人戲稱是「銀狐」。

芭芭拉最為人稱道的，則是她大力推廣掃除文盲運動，在老布希擔任副總統的8年期間，前後就曾參加過超過500場相關的活動；成為第一夫人後，芭芭拉更成立「芭芭拉布希家庭掃除文盲基金會」（Barbara Bush Foundation For Family Literacy），協助弱勢家庭的父母與孩子們學習識字閱讀。她在1988年也曾表示，希望自己是以一個妻子、母親、祖母的身份為人所知，希望人們心目中的她是一個關心別人的人，曾經非常、非常努力地想讓更多美國人能讀書寫字。

根據《紐約時報》1999年的民調顯示，芭芭拉公眾形象良好，有63%的美國人對她有好感，只有3%的人有所不滿，對美國社會影響重大。在她的過世消息傳出後，美國前總統歐巴馬表示，芭芭拉是「一個奉獻服務公眾的家庭基石」，是「謙遜、正直的表率，代表了美國精神」。就連昔日曾遭芭芭拉強烈批評的川普，也發表聲明哀悼，紀念這名傑出並值得紀念的女性，並於18日降半旗向芭芭拉與其家人致意。