強國自嗨抗日神劇讓日本出書吐槽 日網友：買本送台灣人

有日本人蒐羅了21部中國抗日神劇，寫出了一本《中國抗日神劇讀本》做介紹及吐槽。（圖擷自twitter）

2018-04-18 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國時常拍攝所謂的抗日連續劇，經常以不合歷史、邏輯並以誇張、神奇的自嗨劇情來博取目光，被網友嘲諷是「抗日神劇」，有日本人蒐羅了21部中國抗日神劇，寫出了一本《中國抗日神劇讀本》，不但修理了這些神劇中的劇情，同時對戲劇內容的大加吐槽，更附贈設有「跟著抗日神劇學中文」的專欄。

綜合媒體報導，一名日本人岩田宇伯在一次偶然的機會看到中國的抗日神劇，被裡頭的誇張情節給吸引，於是開始「追劇」練中文，甚至出書，他以日本人的嚴謹手法，將21部抗日神劇編著了一本《中國抗日神劇讀本：出乎意料的反日愛國喜劇》，作者表示，這本書的出發點是並不將這些「抗日神劇」視為反日宣傳，反而是作為一種搞笑的高度幽默。

書中詳細介紹各部神劇的劇情簡介、圖解人物關係，以及對某些場景的神吐槽，作者更專訪了曾經在中國抗日神劇中擔當「鬼子」的日本演員們，得到來自製作現場的第一手資料。

此書標榜「完全無視時代背景」、「共產黨大激怒」，甫推出後就吸引大批網友注意，書中將一部「可以徒手撕鬼子」神劇《抗日奇俠》，譽為是眾多抗日神劇的金字塔顛峰之作，另一部神劇《孤島飛鷹》竟在劇中演出用紅外線攔截入侵者的穿越場景，有日本網友說要把這本書送給台灣友人，他們一定很喜歡。

有中國網友在微博上分享這本書的資訊，許多中國網友也汗顏表示：「真為中國的抗日神劇感到丟人」、「這種爛劇居然能通過審核，，其背後的利益大家想想都明白」、「導演們都腦子進水了」、「當局需要神劇，需要它為當局獻身，否則當局就被打翻了」。