西南航空爆炸引擎全球普遍使用 曾釀47人死亡空難

西南航空一架波音737-700型客機，17日在飛往德州途中，左引擎突然爆炸。（擷取自推特）

2018-04-18 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國西南航空（Southwest Airlines）一架波音737-700型客機17日在飛往德州途中，左引擎突然爆炸，隨後緊急降落費城國際機場。該架飛機使用的是由CFM國際製造的「CFM56」發動機，是全世界最普遍使用的渦輪扇發動機之一。

CFM56發動機具有眾多型號，其家族成員的推力介於1萬8000至3萬4000磅（約80至150kN），據了解，CFM564種主要型號前後共製造超過2萬具，常被用在波音737、空中巴士A320、空中巴士A340-200/300等飛機上。

史上第1具完成運轉的CFM56在1974年問世，服務初期，CFM564的渦輪葉片曾直接或間接導致數起事故，其中最嚴重的是1989年英倫航空92號班機空難，因左引擎故障及人為因素，最終導致47人死亡，79人受傷慘劇。

CFM56最近一次發生故障並釀飛安事故要追溯至2010年12月29日，一架中國東方航空的空中巴士A320-214班機在長春龍嘉國際機場準備起飛時，其2號引擎發生故障，由於當時飛機尚未起飛，經機組人員緊急終止起飛後順利返回登機口進行檢修，並未造成人員傷亡。

對於這次西南航空飛安事故，美國國家運輸安全委員會（NTSB）已展開調查，初步調查結果顯示，CFM56發動機風扇葉片缺失，並在斷裂處發現「金屬疲勞」的跡象，實際事故發生原因仍待進一步調查釐清。