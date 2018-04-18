NASA朱諾號傳回 木星北極震撼影片曝光

Nasa朱諾號團隊將傳回的照片製成3D影像。（擷取自YouTube）

2018-04-18 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）環繞木星的太空探測器「朱諾號」（Juno），上月傳回木星北極的紅外光影像，是科學家首度「親眼」觀測木星北極的外貌，Nasa近日將這批照片製成3D動畫，要讓民眾一賭這極具震撼力的珍貴畫面。

朱諾號2016年7月4日進入木星軌道，至今仍持續傳回各種照片供科學家研究分析，朱諾號日前近距離飛越木星北極，透過裝設的「木星極光紅外成像儀」（Jovian Infrared Auroral Mapper， JIRAM）傳回最新圖像，其中拍下的北極颶風清晰可見，有助科學家進一步了解更多相關知識。

朱諾號科研團隊結合圖片及相關數據，製成特殊的3D動畫，並在上週三（11日）公開發表。影片顯示，木星北極中心被一個巨大的風暴漩渦占據，風暴四周被8個直徑約4000至4600公里的次級颶風圍繞，影片中顏色越亮代表該處溫度較高，顏色越深則代表溫度較低，其中亮黃色區域平均溫度約為260K（絕對溫度，約攝氏零下13度），最暗區域則為190K（攝氏零下83度）。

朱諾號在2011年8月5日成功發射，費時將近5年抵達木星，並在2016年7月4日成功進入1週期14日的木星極軌道。朱諾號被計畫在今年7月16日，也就是第37次環繞軌道期間結束任務，使其墜入木星的大氣層而解體燃毀。

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