關8千門市半天加強員工訓練 星巴克恐損失逾3.5億

星巴克5/29全美各分店將關閉一個下午來訓練員工，恐讓各門市約損失20%收入，高達1200萬美元。（法新社）

2018-04-18 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕2名非裔男子上週在費城一家星巴克門市等人，竟遭店員報警指控2人「非法入侵」，警方到場逮捕2名黑人，引發抗議和拒買聲浪。星巴克今天表示，將於5月29日下午關閉全美8000家門市，針對17.5萬名員工進行種族包容訓練，當天粗估將損失3.5億元。

財經網站「MarketWatch」估算，星巴克29日當天下午起停業將損失約1200萬美元的收入（約新台幣3.55億），「MarketWatch」指出，星巴克年銷售額高達223.9億美元，平均每天收入約為6130萬美元，就算下午是星巴克生意最清淡的時段，但這還是讓各門市約損失20%的收入。

星巴克執行長強生（Kevin Johnson）先前已為此事公開道歉，表示會為事件負責，也親自前往費城向2位當事人致歉。星巴克宣布暫停全美8000家門市進行員工訓練後，強生也說，「讓門市暫停營業進行種族偏見訓練只是第一步，這段旅程要求我們公司每一階層和社區在地夥伴的全心奉獻。」

這不是星巴克第一次臨時關店，在2008年，星巴克就曾關閉當時全美將近7100家公司直營店3小時，對大約13.5萬員工進行3小時義式濃縮咖啡精進訓練。