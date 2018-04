中國軍演恫嚇台灣 美眾議員：很低俗

2018-04-18 12:30

〔中央社〕中國18日起在台灣海峽進行射擊訓練,美國聯邦眾議員約霍表示,中國以此恫嚇台灣、逼迫台灣屈服的企圖很低俗,如果想藉此警告美國,美國不予理會。

美國眾議院外交委員會亞太小組今天舉行「強化美台關係」聽證會,美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席約霍(Ted Yoho)在會後接受媒體訪問,被問及外界分析中國這次軍演的目的在恫嚇台灣,也藉此警告台美日漸密切的關係時,做上述表示。

約霍指出,中國此舉試圖恫嚇台灣,讓台灣屈服,這很低俗(It's a cheap thing to do. It's tawdry)。至於這是否也是對美國發出警告?約霍認為,美國不予理會。

今天的聽證會關於台灣現狀內涵也有討論。約霍指出,多數台灣人希望維持現狀,但現狀已經有所改變。中國的崛起為區域帶來威脅,對台灣民主帶來威脅。他認為美台應該一起找出解決之道,為台灣民眾提供安全感,維持民主與經濟自由,並持續為國際做出貢獻。

2049計畫協會執行主任石明凱(Mark Stokes)指出,美國應考慮在現有的一中政策框架下擴大與台灣的互動,並鼓勵北京在沒有先決條件的前提下,與台灣接觸,放棄使用武力。

他也建議川普政府成立政策工作小組,評估與台灣實現正常、穩定與具建設性的長期關係,並依據台灣關係法與台灣旅行法,鼓勵美台高階官員定期、制度性接觸。

紐約霍夫斯特拉大學(Hofstra University)國際法教授古舉倫(Julian Ku)則指出,中國不斷在國際打壓台灣外交空間,阻止台灣參與世界衛生大會(WHA)、國際民航組織(ICAO)與國際刑警組織(INTERPOL)。

他說,儘管美國國會多次通過決議案支持台灣參與國際組織,但美國行政部門卻未扮演具效率的角色。建議美國政府履行台灣關係法,支持台灣面對非軍事和軍事形式的脅迫。

民主黨眾議員薛曼(Brad Sherman)則提及台灣旅行法通過後,美國國會邀請總統蔡英文到國會演說是否可能的問題。顧問公司BowerGroupAsia資深主任馬翊庭(Tiffany Ma)認為,這將是美台關係的一大進展,蔡總統對美國有豐富了解,也曾多次到華府訪問,相信她的到訪會受到許多朋友的歡迎。