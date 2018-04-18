1.5個台灣大！全球最大珊瑚礁 富含石油恐遭摧毀

亞馬遜珊瑚礁是世上最大的珊瑚礁群之一，但由於該海域富含石油，恐淪為鑽井油田。（資料照，路透）

2018-04-18 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕科學家近年在巴西亞馬遜河出海口發現一片巨大的珊瑚礁，是全球最大的珊瑚礁群之一，但這片海域隨後也被發現富含石油，蘊藏量高達140億桶，被法國石油公司道達爾（Total）看上並申請開發，巴西政府近期宣布，油田開採案的環評已進入尾聲，隨時都可能核發開採許可。

根據《德國之聲》報導，為阻止該海域的生態及自然資源遭受不可逆的破壞，綠色和平組織在巴西政府的許可下，費時多年詳加計畫，出資在當地進行科學考察。該組織派出的「希望號」（Esperanza）考察船載有許多科學家，本月2日起針對該海域展開詳細的水下探索，此行動將於今年5月結束，其成果將發表在數週後出刊的一份科學期刊上。

報導指出，在發現亞馬遜珊瑚礁之初，研究發現其總面積達9500平方公里，然而這次科考行動卻發現其面積超過5.6萬平方公里，超出預測值5倍多，是全世界最大的珊瑚礁群之一。

據悉，亞馬遜珊瑚礁海域受地理環境等多項因素影響，科學家過去對其了解極少，其全貌直到2017年才首度在世人面前亮相。當年同樣由綠色和平組織資助的一次潛水艇考察行動揭開了它的神秘面紗，顯示該處是生態資源極其豐富的地區，若任意開採石油必將產生不可逆的破壞。

對此，提出開採申請的道達爾公司不願對亞馬遜珊瑚礁公開發表評論，僅表態「目前正等待當局核發開採證」，至於力阻此事的科學家目前改變方針，試圖舉證並說服政府若保留該海域的生態資源，對該國國民有長遠經濟利益。