文青快去朝聖！英國布萊頓獲選為全球最潮之城

位於英格蘭南部的濱海勝地布萊頓獲選為全球最潮城市。（路透）

2018-04-18 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國移民網站Movehub近日發表一份全球20國、共446個城市的「潮指數」（Hipster Index）排名，依據城中咖啡店、刺青工作室、復古精品店等潮店的比例，位於英格蘭南部的布萊頓（Brighton）獲得全球最潮之城。

英國移民網站Movehub針對全球20國446城的「潮指數」做調查，該網站依據一個城市中的素食餐廳、咖啡店、刺青工作室、復古精品店、唱片行等5種潮店，與住戶的比例來做排名與加權；Movehub指出，調查工程相當浩大，這446個城市有高達2834家唱片行、7772家素食餐廳、1萬4588家刺青工作室、1萬5549家復古商店，以及9萬3203家咖啡廳，人口合計超過2億人。

結果顯示位於英格蘭南部的濱海勝地布萊頓在素食餐廳、咖啡店、唱片行等指標都居冠，在滿分10分中獲得8.132分，成為全球最潮的城市，布萊頓每10萬人有37家素食餐廳、125家咖啡廳，以及9家唱片行；MoveHub表示，布萊頓本身就是以時尚、物價高聞名，也是英國唯一選出綠黨議員的城市。

二至四名則都由美國城市包辦，有「玫瑰之城」之稱的波特蘭（Portland）僅以0.001分之差，以潮指數8.131分居次、猶他州首府鹽湖城（Salt Lake City）、「星巴克」誕生之地西雅圖（Seattle）分列三四名；第五名則為葡萄牙首都里斯本（Lisbon）。