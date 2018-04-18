AI統治人類？ 日街頭現「銀色女機器人」市長競選海報

日本東京都多摩市日前的市長選舉中，候選人竟出現1位全身銀色的「女機器人」。（圖片擷取自@tama_ai_mayor推特）

2018-04-18 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都多摩市日前的市長選舉中，有候選人海報上竟出現全身銀色的「女機器人」，其競選口號為「人工智慧將改變多摩市」、「承諾所有人都有公平的機會」。

綜合外電報導，日本東京都多摩市日前的市長選舉中，44歲候選人松田道人的海報出現一位全身銀色的女機器人。該女機器人實為松田道人的「競選形象」，松田道人承諾「所有人都有公平的機會」，並稱會運用人工智慧的運算能力，為該市分析出政策好壞，為市民找出最大共同利益，且在文宣中稱「多摩市是日本40年前最先進的城市，但目前人口老化持續增長，使當前的政策需要改變。就讓人工智慧通過收集數據，創造明確的政策」。

而此競選宣傳背後的策劃者，為日本軟銀移動（Softbank Mobile）高階副總裁松本徹三，和日本Google名譽董事長村上憲郎。松本徹三在推特上表示，人工智慧在政治領域中，可以將所有人民的需求化為數據並分析其內容，檢查是否有效；人工智慧不會堅持自我，而是吸收廣泛意見，透過對話確定政策優先事項；對有重大衝突的問題，尋找眾人能接受的妥協意見。

儘管松田道人最後並未在15日的選舉中獲勝，但得到了4000多張票，成為該市得票率第3高的候選人。

pic.twitter.com/q76Zwpc3nq — 多摩市長選挙2018 AI 市長.候補 - 松田みちひと （@tama_ai_mayor） 2018年4月8日