初夜hen美好！72歲嬤嫁19歲男 新阿公比長孫幼齒...

美國一名72歲老婦艾芮兒與19歲男孩哈德維克，兩年前在親友聚會上相遇，迅速墜入愛河，交往兩週多閃婚，過著幸福美滿的日子。（圖翻攝自YouTube影片）

2018-04-18 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州瑪麗維爾鎮（Maryville）一名72歲老婦艾芮兒（Almeda Errell）與19歲男孩哈德維克（Gary Hardwick），兩年前在親友聚會上相遇，迅速墜入愛河，交往兩週多閃婚，過著幸福美滿的日子，連性生活也很激情！

綜合媒體報導，艾芮兒表示，第一次見到哈德維克，是在兒子的葬禮上，當時兩人並無互動，直到兩個月後，受邀前往餐廳出席慶生派對，巧遇正在用餐的對方，才真正有所交流。

報導指出，哈德維克透露，當時自己剛與77歲前女友分手，內心痛苦難耐，沒想到卻遇見生命中最重要的女人艾芮兒，並稱「我第一眼就愛上她」、「她美麗的藍眼睛與笑容深深吸引著我」，兩人就此陷入愛河，認定彼此為靈魂伴侶。

報導提到，哈德維克指出，交往不到3個星期，他就決定向艾芮兒求婚，接著舉辦簡易的婚禮；不過，兩人交往期間沒有太多親密行為，第一次發生關係是在新婚之夜，過程激情美好。

報導引述，對於艾芮兒、哈德維克這段相差53歲的「嬤孫戀」，部分親友並不看好，且尷尬的是，艾芮兒有1兒6孫，其中長孫亞倫（Aaron）還比哈德維克大3歲，卻要叫對方「阿公」，讓他一度難以接受。然而，經過一次又一次的互動，亞倫也漸漸接受「阿公」的存在，兩人相處就像普通朋友。

報導指出，艾芮兒則認為，只要遇到對的人，歲數也不過只是冷冰冰的數字；她與哈德維克目前在YouTube設立共同頻道，與網友分享兩人的幸福時光、搞笑影片，至今已有5萬多人訂閱。