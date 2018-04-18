童話變調！丹麥天鵝湖污染嚴重 天鵝竟以垃圾築巢...

由於哥本哈根湖區垃圾遍地，天鵝竟只能用垃圾築巢。（歐新社）

2018-04-18 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥首都哥本哈根的市中心有一處天然湖區，由5座小橋分成5段，因有許多天鵝棲息於此，所以也有「天鵝湖」之稱，但是這片水域近來污染嚴重，天鵝竟只能用垃圾築巢，蛋就產在垃圾堆中。

丹麥首都哥本哈根的市區有一處天然湖區，這湖長約6公里，常年有許多天鵝在湖中嬉戲，所以得到「天鵝湖」的美譽，丹麥作家安徒生在哥本哈根謀生時，該湖區也成為他創作靈感之一，包含家喻戶曉的童話故事《醜小鴨》等，不但是當地人喜愛的休閒區域，更吸引許多觀光客慕名前來。

不過「天鵝湖」優美的風景逐漸變調，有記者捕捉到令人怵目驚心的一幕，由於湖區垃圾遍地，天鵝竟只能用垃圾築巢，天鵝就在鋁箔包、手搖杯、塑膠袋中繁衍，蛋產在這垃圾堆中，而周圍的湖水也漂浮著許多垃圾，令人怵目驚心。

該湖區不但是當地人喜愛的休閒區域，更吸引許多觀光客慕名前來，但水域汙染嚴重，河中布滿垃圾。（歐新社）

由於哥本哈根湖區垃圾遍地，天鵝竟只能用垃圾築巢。（歐新社）

天鵝就在鋁箔包、手搖杯、塑膠袋中繁衍，蛋產在這垃圾堆中。（歐新社）